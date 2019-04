Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: 12-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots)

Bereits am 09. April kam es gegen 12:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriges Kind schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte das Mädchen die Straße Am Köppernitztal (Höhe Hausnr. 4) in Wismar überqueren und wurde von einem Auto erfasst. Es wurde folgend mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und stellte vor Ort Zeugen des Geschehens fest. Die Kriminalpolizei Wismar übernahm die Ermittlungen und bittet nun Zeugen, die bisher nicht von der Polizei im Rahen der Unfallaufnahme erfasst wurden, sich beim Polizeihauptrevier in Wismar unter der 03841/203 0 zu melden.

