POL-HWI: Trunkenheit im Straßenverkehr - Wochenendbilanz

Weil ein Kleintransporter zur Personenbeförderung am Nachmittag des 12. April Schlangenlinien fuhr, dabei von der Westtangente in Wismar abkam und einen Leitpfosten beschädigte, informierte ein Hinweisgeber die Polizei. Der Fahrer, so der Mitteilende, wäre danach weitergefahren und habe sich nicht um den Unfall gekümmert. Die sich unmittelbar anschließenden Ermittlungen des Polizeihauptreviers Wismar führten ca. 40 Minuten später zu einem 62-jährigen Tatverdächtigen. Bei dem Mann, der zuvor offenbar eine Schülerin transportierte, stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 0,99 Promille fest. Sie ordneten eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Den 62-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Das Autobahn- und verkehrspolizeirevier Metelsdorf stellte am Morgen des 12. April einen Autofahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit einem Atemalkohol von 0,64 Promille fest. Die Beamten nahmen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen die 0,5 Promillegrenze auf.

Am 13. April, 01.55 Uhr, wurde die Polizei aus Grevesmühlen zu einem Verkehrsunfall auf der B 104 nahe Schönberg gerufen. Dort war eine 23-jährige Frau, die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und einen Atemalkohol von 1,16 Promille aufwies, gegen eine Schutzplanke gefahren. Sie selbst und ihr Beifahrer zogen sie infolge der Kollision leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden betrug ca. 4.000 EUR. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Es folgte die Einleitung eines Strafverfahrens und eine Blutprobenentnahme.

Um 03:00 Uhr am 14. April stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeihauptreviers Wismar eine Radfahrerin fest, die sich in unsicherer Art und Weise mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Lübschen Straße fortbewegte. Die Weisung der Beamten anzuhalten, ignorierte die Frau zunächst und setzte ihren Weg einfach fort. Erst als sich ihr der Streifenwagen in den Weg stellte, hielt die 21-Jährige an. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gegen die Frau, die mit einem Atemalkohol von 1,79 Promille unterwegs war, auf und ordneten eine Blutprobenentnahme an.

Nur etwa eine halbe Stunde später (gg. 03:30 Uhr) kam ein Pkw, der die K 2 von Hof Lockwisch in Richtung Wahrsow befuhr, in einer Linkskurve von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Als die Polizisten aus Grevesmühlen den Unfallort aufsuchten, fanden sie den tatverdächtigen Fahrer in seinem Auto schlafend vor. Bei ihm stellte die Polizei einen Atemalkohol von 1,31 Promille fest und ordnete eine Blutprobe an. Der 34-Jährige, der sich offenbar leichte Verletzungen zugezogen hatte, wurde mittels RTW in ein Krankenhaus gebracht.

Am 14. April leitete die Wismarer Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen einen 47-jährigen Mann ein. Im Verlauf einer Anzeigenaufnahme in anderer Sache, hatte sich ein Verdacht gegen den Mann, dort zuvor alkoholisiert mit einem Auto gefahren zu sein, ergeben. Nach einem entsprechenden Test, der einen Wert von 1,94 Promille ergab, ordneten die Beamten eine Blutprobe an und nahmen eine Anzeige auf.

In allen Fällen wurde bzw. wird die zuständige Führerscheinstelle des Landkreises Nordwestmecklenburg informiert.

