Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Motorradfahrer schwer verletzt

Wismar (ots)

Auf der Landstraße 02 zwischen dem Abzweig Warnow und Grevesmühlen ereignete sich am 12. April um 18:15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer schwer verletzte. Ersten Ermittlungen zufolge geriet der 47-jährige Biker in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen das Hinterrad eines entgegenkommenden Traktors. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf 5.000 EUR geschätzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die L 02 vorübergehend gesperrt.

