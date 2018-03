POL-HWI: Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis in Wismar und Neukloster unterwegs

Wismar (ots) - Zu schnell und ohne Fahrerlaubnis in Neukloster unterwegs

Am gestrigen Nachmittag führten Mitarbeiter des Verkehrs- und Autobahnpolizei-reviers Metelsdorf Geschwindigkeitskontrollen in der Bützower Straße in Neukloster durch.

Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit (gemessene 67 km/h bei erlaubten 50 km/h) wurde der Fahrer eines PKW Madza kontrolliert. Da diesem der Führerschein jedoch bereits gerichtlich entzogen wurde, wird nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

++++

Unbelehrbar - Trotz Untersagung der Weiterfahrt weiterhin ohne Fahrerlaubnis in Wismar unterwegs

Am 28. Februar 2018 kontrollierte Mitarbeiter des Polizeihauptreviers Wismar im Bereich des Friedenshofes einen 25-jährigen BMW-Fahrer. Dieser konnte eine erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorweisen. Aufgrund dessen wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Nur knapp eine Stunde später war der junge Mann mit dem Fahrzeug bereits wieder unterwegs. Um weitere Straftaten verhindern, stellten die Beamten den PKW-Schlüssel sicher. Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis leiteten die Beamten ein weiteres Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Jessica Lerke

Telefon: 03841/203-304

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell