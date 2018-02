POL-HWI: Mehrere Kennzeichendiebstähle im Bereich Gadebusch - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) - Am zurückliegenden Wochenende wurden der Polizei in Gadebusch gleich vier Diebstähle hinterer Kennzeichentafeln gemeldet.

Der oder die unbekannten Täter entwendeten die Kennzeichentafeln in der Nacht vom 23. zum 24. Februar 2018 in der Puschkinstraße sowie in der Heinrich-Heine-Straße. Alle Kennzeichen waren mit bis zum Jahr 2020 gültigen TÜV-Plaketten versehen.

Bereits in der vergangenen Woche kam es in Rehna in der Ernst-Thälmann-Straße und der Gletzower Straße in zwei Fällen zu Kennzeichendiebstählen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Gadebusch unter der Telefonnummer 03886/722-0, bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

