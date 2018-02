POL-HWI: Dieseldiebstahl in Proseken

Wismar (ots) - In der Nacht vom 21. zum 22. Februar 2018 öffneten ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam den Tankdeckel eines LKW, der in der Kirchstraße in Proseken parkte, und entwendeten circa 150 Liter Dieselkraftstoff.

Die durch ausgelaufenen Kraftstoff verursachte Verunreinigung der Straße beseitigten die Kameraden der eingesetzten Feuerwehr.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841/203-0, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Jessica Lerke

Telefon: 03841/203-304

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell