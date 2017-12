POL-HWI: Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Lübberstorf/Boltenhagen (ots) - Am Morgen des 21.12.2017 kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Waldstraße in Lübbertorf (L 14). Ersten Erkenntnissen zufolge übersah eine 60-jährige Audi-Fahrerin einen Radfahrer beim Verlassen eines Grundstücks. Der 83-Jährige kam infolge des Zusammenstoßes zu Fall und verletzte sich leicht. Die Autofahrerin leistete dem Mann umgehend Erste Hilfe und fuhr ihn zu einem Arzt. Die Schäden an Pkw und Fahrrad waren gering.

Eine Stunde später ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall in Boltenhagen, bei dem ebenfalls ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen vor Ort wollte die 55-jährige Fahrerin eines Seat nach links vom Zierower Weg in die Zierower Landstraße abbiegen und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Auch hier stürzte der Radler in Folge der Kollision. Der 80-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden entstand nicht.

