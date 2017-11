POL-HWI: 94-jährger Fußgänger durch Unfall verletzt

Gägelow (ots) - Am Freitagmorgen kam es in Gägelow im Kreuzungsbereich B 105 zu einem Unfall, bei dem ein 94 Jahre alter Fußgänger verletzt wurde. Kurz nach 9 Uhr befuhr eine KIA-Fahrerin von Wismar aus die B 105 in Richtung Grevesmühlen. Als diese in den Kreuzungsbereich fuhr, begann nach ersten Informationen plötzlich ein 94-jähriger Fußgänger trotz für ihn geltenden roten Lichtsignals die Straße von der L 01, Klützer Straße, aus auf Höhe der Fußgängerampel zu überqueren. Die KIA-Fahrerin versuchte noch, durch Ausweichen den Zusammenstoß zu verhindern. Dieses misslang und es kam zur frontalen Kollision. Der Fußgänger wurde mit Kopfverletzungen, die nach erster Einschätzung nicht lebensbedrohlich sind, in ein Krankenhaus gebracht. Die 33-Jährige erlitt einen Schock. Im Bereich der Unfallstelle war die Fahrbahn in Richtung Grevesmühlen für ca. 45 Minuten voll gesperrt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Nancy Schönenberg

Telefon: 03841-203-304

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell