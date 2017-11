POL-HWI: Erneut Warnung vor falschen Gewinnversprechen

Nordwestmecklenburg (ots) - In Nordwestmecklenburg versuchten erneut Betrüger durch falsche Gewinnversprechen an das Geld gutgläubiger Menschen zu gelangen. Eine Anruferin meldete sich am Freitagvormittag bei einer 68-jährigen Frau und gab zu verstehen, dass diese Gewinnerin eines Gewinnspiels ist. Sie müsse nur für die Transportkosten eine gewisse Summe an I-Tunes-Karten erwerben. Anschließend würde dann die gewonnene Summe vorbeigebracht werden. Die Frau wurde glücklicherweise misstrauisch und verständigte die Polizei. Bitte seien Sie daher weiterhin misstrauisch bei derartigen Anrufen:

- Wenn Sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nicht gewonnen haben!

- Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon!

- Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern!

- Verständigen Sie im Zweifel die Polizei!

