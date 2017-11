POL-HWI: Fahrzeugführer flieht vergeblich vor Polizeikontrolle

Neukloster (ots) - Am Mittwochnachmittag versuchte ein Fahrzeugführer vergeblich, sich einer Polizeikontrolle in Reinstorf zu entziehen. Die Beamten forderten gegen 16:30 Uhr auf der B 192 den Fahrer mit Hilfe des Lichtsignals "Stop Polizei" auf, anzuhalten. Der Ford-Fahrer kam dieser Aufforderung jedoch nicht nach und überholte den Streifenwagen. Trotz Blaulichts und Signalhorns floh der Mann weiter in Richtung Neukloster und Nakenstorf. In einem Waldweg zwischen Neukloster und Klein Warin musste der Flüchtige schließlich stoppen, da ein Baum seinen Weg behinderte. Der Mann wollte zunächst seine Flucht zu Fuß fortsetzen, gab jedoch wenig später auf. Eine Überprüfung des Mannes sowie seiner Fahrtüchtigkeit erklärte letztlich den Fluchtversuch. Laut einem Drogenvortest stand der 31-Jährige unter dem Einfluss von THC. Eine Fahrerlaubnis besitzt er darüber hinaus ebenfalls nicht. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt.

