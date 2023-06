POL-LWL: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Räubern

Ludwigslust (ots) - Die Polizei ermittelt gegen einen unbekannten Mann, der am frühen Freitagabend in Ludwigslust vor den Augen zweier Kinder exhibitionistische Handlungen vorgenommen haben soll. Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr an der Friedhofsmauer in der Techentiner Straße. Die beiden vom Vorfall betroffenen Mädchen liefen daraufhin davon und informierten die Polizei. Eine anschließende Fahndung der Polizei ...

mehr