POL-LWL: Polizei fahndet mit Foto nach mutmaßlichem Wohnungseinbrecher - Wer kennt den Mann auf dem Foto?

Plau am See (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Plau am See Anfang Juni dieses Jahres fahndet die Kriminalpolizei mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Einbrecher und bittet in diesem Zusammenhang auch die Bevölkerung um Mithilfe. Am Nachmittag des 01. Juni 2022 hatte ein bislang noch unbekannter Täter bei dem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Heineweg unter anderem mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen und dabei auch Sachschäden hinterlassen. Eine Überwachungskamera am Haus hat ein Foto von einem Mannes aufgezeichnet, bei dem es sich offenbar um den Tatverdächtigen handelt, der mit einem grauen SUV der Marke VW unterwegs war. Offenbar war der Mann in Begleitung eines Komplizen. Die Kriminalpolizei in Plau am See (Tel. 038735/ 8370), die wegen Wohnungseinbruchdiebstahls ermittelt, bittet um Hinweise zu der auf dem Foto abgebildeten Person. Das Foto des Tatverdächtigen ist auf der Homepage der Landespolizei M-V unter folgendem Link abrufbar: https://fcld.ly/wed-plau

