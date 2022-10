POL-LWL: Polizei fahndet nach vermisstem Mann und bittet um Hinweise

Plau am See (ots) - Im Uferbereich des Plauer Sees in Plau haben Passanten am Dienstagnachmittag eine im Wasser treibende Leiche entdeckt und daraufhin die Polizei informiert. Bei dem Toten handelt es sich um einen 78-jährigen Mann aus der Region. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt zu den Umständen, die zum Tod des Mannes führten. Derzeit vermutet die Polizei, dass der Mann aufgrund eines akuten gesundheitlichen ...

mehr