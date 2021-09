Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: 20-Jähriger nach Party verschwunden - Polizei bittet um Mithilfe

Grabow (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem 20-jährigen Mann, der am späten Freitagabend plötzlich von einer privaten Party in Grabow verschwunden ist. Weitere Details sowie ein Foto des Vermissten sind in der Pressemitteilung auf der Homepage der Landespolizei M-V hinterlegt. Hier der Link dazu: https://fcld.ly/vermisstgrabow

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell