POL-LWL: Fahndung nach vermisster 16-Jähriger aus Boizenburg dauert an

Auch drei Tage nach ihrem Verschwinden hat die Polizei noch keine konkreten Hinweise zum Aufenthalt der 16-jährigen Soumaiyatou Adamou. Die Jugendliche verließ am frühen Dienstagnachmittag ihre Unterkunft in einem Heim für betreutes Wohnen in Boizenburg (das Polizeipräsidium Rostock informierte am Mittwoch) und ist seither verschwunden. Polizeiliche Maßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des Aufenthaltsortes der Vermissten. Die Kriminalpolizei schließt derzeit nicht aus, dass sich die 16-Jährige im Raum Hamburg aufhält. Dort wurde sie bereits im vergangenen Jahr im Zuge einer Vermisstenfahndung aufgegriffen. Allerderdings könnte sich das Mädchen auch noch in der Region Westmecklenburg aufhalten.

Die aus dem westafrikanischen Land Benin stammende 16-Jährige ist 173 Zentimeter groß und schlank. Sie trägt schwarzes Haar.

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nehmen das Polizeirevier Boizenburg oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

