Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei fahndet nach vermisster Rentnerin

Bild-Infos

Download

Werder/ Plau am See (ots)

Die Polizei fahndet aktuell nach der seit Dienstagmorgen vermissten 87-jährigen Lydia Herbst aus Werder bei Lübz. Die Vermisste ist nur bedingt orientierungsfähig und mit einem Rollator unterwegs. Derzeit fahndet die Polizei nach der 87-Jährigen und hat hierzu auch einen Fährtenhund im Einsatz. Eine Spur der vermissten Frau verlor sich in der Ortslage des Dorfes.

Die Vermisste ist ca. 160 cm groß und schlank. Sie trägt dunkle Haare und eine Brille. Bekleidet ist die Frau mit einer schwarz-weißen Strickjacke und einer braunen Hose. Hinweise zum Aufenthalt der Frau nehmen die Polizei in Plau am See (Tel. 038735/ 8370) oder auch die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock unter dem Notruf: 110 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell