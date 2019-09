Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zusammenstoß auf Straßenkreuzung- Autofahrerin verletzt

Pampow (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Pampow ist am Mittwochabend eine 30-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 20:30 Uhr auf einer ampelgeregelten Straßenkreuzung an der Bundesstraße 321. Der 39-jährige Fahrer eines PKW Opel befuhr die Bahnhofstraße in Pampow mit der Absicht, nach links auf die B321 in Richtung Schwerin abzubiegen. Dort stieß er mit dem PKW Mazda einer 30-jährigen Fahrzeugführerin zusammen, die aus Schwerin kommend in Richtung Hagenow die Kreuzung befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der insgesamt auf ca. 8.000 Euro geschätzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 39-Jährigen Alkoholgeruch fest, ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,97 Promille. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Zudem ist gegen den 39-jährigen eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen worden.

