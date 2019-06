Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: 7 Verletzte bei Zusammenstoß zweier PKW

Dömitz (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Landesstraße 04 bei Dömitz sind am Sonntagvormittag 7 Autoinsassen leicht verletzt worden. Die verletzten Fahrer und Insassen im Alter zwischen 12 und 70 Jahren wurden anschließend in Krankenhäuser nach Hagenow und Dannenberg gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Möglicherweise hat ein Vorfahrtsfehler zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge geführt.

