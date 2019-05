Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei bittet um Hinweise zu tätlichem Angriff

Hagenow (ots)

Bei einem tätlichen Angriff in Hagenow ist am Dienstagabend ein 44-jähriger Mann leicht verletzt worden. Aus einer Gruppe von drei Personen heraus wurde das Opfer attackiert und zu Boden geschlagen. Der Vorfall ereignete sich gegen 20:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rudolf- Tarnow- Straße. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung sollen zwei der drei Tatverdächtigen offensichtlich grundlos auf das Opfer eingeschlagen bzw. eingetreten haben. Dabei verlor das Opfer sein Smartphone, welches einer der Täter aufhob und einsteckte. Im Zuge des Angriffs erlitt der 44-Jährige eine leichte Gesichtsverletzung. Nach dem Vorfall flüchteten die Täter mit einem PKW mit Hagenower Kennzeichen. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) ermittelt in diesem Fall jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung. Im Zuge der Ermittlungen zu den noch unbekannten Tätern bittet die Kriminalpolizei um Hinweise.

