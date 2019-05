Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Sturz mit Motorroller- zwei Personen verletzt

Parchim (ots)

Bei einem Sturz mit einem Motorroller sind am Sonntagnachmittag in Parchim zwei Personen verletzt worden. Im Voigtsdorfer Weg hatte die 43-jährige Fahrerin beim Bremsen auf einem unbefestigten Weg die Kontrolle über ihren Motorroller verloren. Beim anschließenden Sturz verletzte sich die Fahrerin am Bein. Ein mitfahrendes Kind erlitt Knieverletzungen. Die beiden Verletzten wurden anschließend ins Krankenhaus gebracht. Am Motorroller entstand Sachschaden.

