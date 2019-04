Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Noch keine Spur von vermisster Frau aus Neustadt- Glewe

Neustadt- Glewe (ots)

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen hat die Polizei weiterhin keine Spur zum Aufenthalt der seit zwei Wochen vermissten 54-jährigen Sylviane Kllokoqi aus Neustadt- Glewe. Die Vermisste ist seit dem 16. April aus ihrer Wohnung verschwunden und seither unbekannten Aufenthalts. Angehörige der Frau hatten am letzten Freitag eine Vermisstenanzeige bei der Polizei erstattet. Seither fahndet die Polizei nach der 54-Jährigen und setzte hierzu am Dienstag auch einen Polizeihubschrauber ein. Zudem befragten Kontaktbeamte Anwohner und baten um Hinweise. Vermutlich ist die Vermisste, die vor zwei Jahren bereits schon einmal verschwunden war, in der Region Neustadt- Glewe bzw. Ludwigslust mit einem silbergrauen Fahrrad unterwegs.

Frau Kllokoqi ist 174 cm groß und schlank. Sie ist mit einer blauen Jeanshose, einer schwarzen Jacke und weißen Turnschuhen bekleidet. Hinweise zum Aufenthalt nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) oder die Einsatzleitstelle der Polizei über den Polizeinotruf: 110 entgegen.

