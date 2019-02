Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zeuge nach Verkehrsunfall in Hagenow gesucht

Hagenow (ots)

Bereits am 07. Januar diesen Jahres kam es in Hagenow zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Der Unfall ereignete sich unmittelbar vor der Esso-Tankstelle in der Söringstraße. Ein Radfahrer befuhr den dortigen Fahrradweg in Richtung des Autohauses, als er plötzlich von einem PKW, welcher von dem Tankstellengelände kam, übersehen und in weiterer Folge erfasst wurde. Der Radfahrer stürzte zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme konnte er sich noch an eine männliche Person mit einer schwarzen Arbeitshose und silberfarbenen Reflektoren erinnern, welche sein Fahrrad gegen ein Verkehrsschild gestellt hatte. Anschließend verließ diese Person jedoch den Unfallort wieder. Leider hat sich der Unfallzeuge bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet. Er wird daher dringend gebeten, sich direkt mit der Polizei in Hagenow (Tel. 03883/6310) in Verbindung zu setzen.

