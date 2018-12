POL-LWL: Flächenbrand im Wald- Polizei geht von Brandstiftung aus

Hagenow (ots) - Ein Flächenbrand am Dienstagnachmittag in einem Waldstück zwischen Hagenow und Kuhstorf ist vermutlich auf Brandstiftung zurückzuführen. Das Feuer hatte gegen 16 Uhr rund 300 Quadratmeter sogenannten Windbruch erfasst. Die Höhe des angerichteten Schadens ist noch nicht bekannt. Eine Selbstentzündung wird laut Feuerwehr ausgeschlossen. Hinweise auf einen Verursacher gibt es bislang noch nicht. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

