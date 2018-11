POL-LWL: Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen

Zarrentin (ots) - Bei einem PKW- Aufbruch am frühen Sonntagmorgen in Zarrentin haben unbekannte Täter zahlreiche Fahrzeugteile ausgebaut und entwendet und damit einen geschätzten Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro verursacht. Dem Spurenaufkommen zufolge stahlen die Täter aus dem Innenraum des BMW die Radioanlage, die gesamte Tachoeinheit, das Lenkrad sowie das Navigationsgerät. Zudem demontierten sie die Scheinwerfer und die Nebellampen des Fahrzeuges sowie Teile der vorderen Stoßstange. Die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich im Gudower Ring ereignet hat.

