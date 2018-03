POL-LWL: Verkehrsunfall mit Schwerverletzter Person

Parchim/ Karrenzin (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 83 zwischen Karrenzin und Wulfsahl kam es am frühen Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Kleintransporter gegen 14:30 Uhr aus einer Nebenstraße auf die Landesstraße auffahren und übersah dabei offenbar den vorfahrtsberechtigten Ford Mondeo. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der 48-jährige Fordfahrer in seinem Fahrzeug eingeschlossen wurde und durch die Feuerwehr befreit werden musste. Das schwer verletzte Unfallopfer wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Schwerin geflogen. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Bis zur Beräumung der Unfallstelle kann es hier zeitweilig zu Verkehrsbehinderungen kommen. Nach einer ersten Einschätzung ist ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro entstanden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Katja Hoppe

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell