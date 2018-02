POL-LWL: Entdeckte Knochen sind menschlichen Ursprungs

Bandenitz (ots) - Bei den vor knapp zwei Wochen in Besendorf bei Bandenitz entdeckten Knochen (wir informierten) handelt es sich um menschliche Überreste. Das haben die Untersuchungen der Rechtsmedizin ergeben. Bei den zwei gefundenen und analysierten Knochen handelt es sich um die Überreste von zwei verschiedenen Menschen (beides Männer), deren Liegezeit auf mehrere Jahrzehnte geschätzt wird. Die Untersuchungen haben keine Anhaltspunkte auf eine Straftat erbracht. Zudem kann die Kriminalpolizei derzeit keinen Vorfall mit dem Fund in Verbindung bringen. Gegenwärtig ist weiterhin unklar, woher die Knochen stammen und wer sie dort abgelegt hat. Die Ermittlungen dauern an.

Ein Spaziergänger hatte einen Sack mit den Überresten am Rande des Ortes in einer morastigen Bodensenke entdeckt und die Polizei informiert.

