POL-LWL: Fußgängerin von PKW erfasst und leicht verletzt

Ludwigslust (ots) - Auf einem Fußgängerüberweg in Ludwigslust ist eine Frau am Mittwochmorgen von einem PKW erfasst und leicht verletzt worden. Die Ursache für diesen Vorfall, der sich gegen 07 Uhr in der Klenower Straße ereignete, ist noch unklar. Das 58-jährige Unfallopfer erlitt Gesichts- und Beinverletzungen und wurde wenig später in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Sachschaden, dessen 59-jähriger Fahrer blieb unverletzt. Mit Hilfe von Zeugenaussagen und der Aussagen der Unfallbeteiligten will die Polizei nun den genauen Unfallhergang klären.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell