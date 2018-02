POL-LWL: Autofahrerin leicht verletzt- Fahrzeug Totalschaden

Plau am See (ots) - Bei einem Autounfall auf der B 191 zwischen Kleve und Lalchow ist am Dienstagvormittag eine 18-jährige Frau leicht verletzt worden. Die Autofahrerin hatte nach ersten Erkenntnissen einen LKW überholen wollen, als sie dabei aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren VW verlor. Der Wagen kam dann nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Straßenbaum. Die 18-Jährige konnte sich selbst aus dem erheblich beschädigten Auto befreien und wurde später medizinisch behandelt. An ihrem VW entstand Totalschaden. Zudem liefen Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug aus. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung des Autos musste die B 191 an der Unglücksstelle zeitweilig voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

