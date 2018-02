POL-LWL: Zigarettenautomat gesprengt

Plau am See (ots) - In Retzow (Plau am See) haben unbekannte Täter am frühen Montagmorgen einen Zigarettenautomat gesprengt. Aus dem zerstörten Automaten stahlen die Diebe anschließend Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Menge bzw. Höhe. Der Vorfall ereignete sich gegen 05 Uhr an der ehemaligen Gaststätte des Ortes. Zeugenaussagen zufolge, soll es sich um zwei maskierte Täter gehandelt haben, die nach der Tat mit einem dunklen PKW geflüchtet sind. Die Kriminalpolizei sicherte am Morgen Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und Diebstahls im besonders schweren Fall. Womit die Täter den Automaten sprengten, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) entgegen.

