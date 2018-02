POL-LWL: Auto überschlug sich auf winterglatter Straße

Grabow (ots) - Zwischen Grabow und Groß Laasch hat sich am Montagmorgen auf winterglatter Fahrbahn ein PKW überschlagen. Die 38-jährige Autofahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge, verlor die Frau in einer Kurve die Gewalt über ihren Nissan, streifte anschließend einen Straßenbaum und überschlug sich daraufhin mit dem Fahrzeug. Die Autofahrerin wurde nach dem Vorfall zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An ihrem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Angesichts des anhaltenden Winterwetters ist auch in den kommenden Tagen immer wieder mit glatten Straßenabschnitten zu rechnen, insbesondere auf den Nebenstrecken. Die Polizei appelliert zur vorausschauenden und defensiven Fahrweise.

