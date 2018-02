POL-LWL: Gartenlaube niedergebrannt

Ludwigslust (ots) - In Ludwigslust ist am frühen Samstagmorgen eine Gartenlaube niedergebrannt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Gegen 04:00 Uhr sind die Feuerwehren aus Ludwigslust und Techentin in die Kleingartenanlage "Wiesengrund gerufen worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die ca. 30 Quadratmeter große Laube bereits in voller Ausdehnung. Parallel zu den Löscharbeiten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit ist die Brandursache noch völlig unklar.

