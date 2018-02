POL-LWL: Einbrüche in Gartenanlage

Hagenow (ots) - Bei zwei Einbrüchen in Gartenlauben in Hagenow haben unbekannte Täter über das Wochenende eine Motorkettensäge gestohlen. Ein weiterer Einbruch in der betreffenden Gartenanlage in der Toddiner Chaussee blieb im Versuch stecken. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesen Vorfällen nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.

