POL-LWL: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 5 nahe Ludwigslust

Ludwigslust (ots) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind am Montagmorgen gegen 08:30 Uhr auf der Bundesstraße 5 nahe Ludwigslust vier Autoinsassen verletzt worden, zwei davon schwer. Eine aus Richtung Hornkaten kommende Autofahrerin hatte an der Einmündung zur B 5 ihren PKW offenbar nicht rechtzeitig zum Stillstand bringen können und war auf die B 5 gerollt. Dort stieß ihr Wagen mit einem herannahenden Mercedes seitlich zusammen. Dabei wurden der Mercedes- Fahrer leicht und seine beiden Mitfahrerinnen schwer verletzt. Eine der beiden schwer verletzten Frauen musste wenig später mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Fahrerin des anderen Autos ist kurzzeitig im Krankenhaus behandelt worden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Landung des Rettungshubschraubers musste die B 5 an der Unfallstelle zeitweilig voll gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Derzeit ist nicht auszuschließen, dass die Autofahrerin ihren Wagen aufgrund von Straßenglätte nicht rechtzeitig zum Halten brachte und in die Straßenkreuzung rutschte.

