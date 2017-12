POL-LWL: Einbrecher stahlen Schmuck

Sukow (ots) - Schmuck haben Diebe am Donnerstag bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Sukow gestohlen. Die Täter brachen zur Tageszeit ein Fenster des Hauses auf und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Die Kriminalpolizei sicherte später Spuren am Tatort. Der angerichtete Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell