POL-LWL: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Tankstelle

Brüel (ots) - Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in Brüel (wir informierten) ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Unbekannte Täter waren am frühen Freitagmorgen gegen 02:30 Uhr gewaltsam in die in einem Gewerbegebiet an der B 104 befindliche Tankstelle eingedrungen. Vermutlich mit einem mitgebrachten Fahrzeug, rissen die Einbrecher zuvor ein etwa ein Quadratmeter großes Fassadenteil aus der Wand. Durch das entstandene Loch gelangten die Täter anschließend in das Gebäude. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, ist derzeit noch unklar. Allerdings dürfte sich der durch die Täter angerichtete Sachschaden allein schon auf mehrere Tausend Euro belaufen. Nach der Tat flüchteten die Täter offenbar über die B 104 in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat wenig später mehrere Spuren am Tatort sichern können, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.

