POL-LWL: Auto prallte gegen Baum

Ludwigslust (ots) - In Ludwigslust ist am Freitagmittag ein Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Autofahrer erlitt dabei leichte Verletzungen, an seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Kurz nach 13 Uhr kam der Autofahrer in der Schweriner Straße aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Ford nach rechts von der Straße ab. Beim Zusammenstoß mit dem Baum brach dessen Stamm ab. Im Zuge der Unfallausnahme leitete die Polizei den Fahrzeugverkehr an der Unfallstelle vorbei. Die Polizei ermittelt jetzt zur Unfallursache.

