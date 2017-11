POL-LWL: Falscher Sparkassenmitarbeiter wollte offenbar Frau betrügen

Brüel (ots) - Ein falscher Sparkassenmitarbeiter hat am Telefon versucht, eine 39-jährige Frau aus Brüel am Telefon um 12.000 Euro zu betrügen. Angeblich handelte es sich hierbei um offene Rechnungen, die bei der Teilnahme eines Gewinnspiels entstanden und noch nicht beglichen worden sind. Zudem wollte sich der Unbekannte während des Telefonats am Donnerstagnachmittag über die Vermögensverhältnisse der Frau erkundigen. Da das Opfer nicht auf die Fragen und Forderungen des Anrufers einging, versuchte der Verdächtige die Frau einzuschüchtern und drohte letztlich mit der Sperrung ihres Kontos. Daraufhin beendete die Frau das Telefonat und erkundigte sich anschließend direkt bei ihrer Hausbank. Dort wurde ihr mitgeteilt, dass keine offenen Forderungen von der Frankfurter Sparkasse vorlägen. Das Opfer entschied sich daraufhin zur Anzeige bei der Polizei. Die Polizei geht von einem klassischen Betrugsversuch aus und warnt erneut vor solchen dubiosen Anrufen. Vermögensverhältnisse oder Kontodaten sollten niemals am Telefon an Unbekannte weitergegeben werden.

