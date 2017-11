POL-LWL: Erneut LKW- Fahrer im Schlaf bestohlen

Wittenburg/ Stolpe (ots) - Erneut sind zwei LKW- Fahrer an der BAB 24 im Schlaf bestohlen worden. Tatort war in der Nacht zum Donnerstag ein Parkplatz bei Wittenburg. Unbekannte Täter brachen die Türen der beiden Laster auf und stahlen aus den Fahrerkabinen Bargeld Handys und Kreditkarten. Ein dritter Aufbruch scheiterte und blieb im Versuch stecken. Einer der betroffenen Lasterfahrer klagte am Donnerstagmorgen über Unwohlsein. Ob er möglicherweise betäubt wurde, ist noch unklar. Am Tatort, der durch den Kriminaldauerdienst untersucht wurde, haben sich hierzu keine sichtbaren Anhaltspunkte ergeben. Zur Klärung der Umstände hat die Polizei von allen drei Lasterfahrern Blut- und Urinproben nehmen lassen, die jetzt in einem Labor hinsichtlich betäubender Stoffe untersucht und ausgewertet werden sollen. Eine Abfrage bei benachbarten Autobahnpolizeidienststellen ergab, dass bislang weder in Brandenburg noch in Schleswig- Holstein solche Vorfälle an der BAB 24 bekannt wurden. Erst gestern hat die Polizei zwei ähnliche Vorfälle auf dem Parkplatz "Schaalsee" bei Zarrentin registrieren müssen (wir informierten). Von einem Zusammenhang zwischen den Taten wird derzeit ausgegangen. In allen Fällen wird wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell