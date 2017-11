POL-LWL: Tankstellenmitarbeiterin nahm betrunkenem Autofahrer Fahrzeugschlüssel weg

Neustadt- Glewe (ots) - Eine Tankstellenmitarbeiterin hat am frühen Dienstagmorgen in Neustadt- Glewe einem betrunkenen Autofahrer geistesgegenwärtig die Fahrzeugschlüssel weggenommen und die Polizei gerufen. Der 26-jährige Mann war mit seinem PKW Seat auf das Tankstellengelände gefahren und hatte seinen Wagen in Höhe der Toilettenzugänge angehalten. Allerdings stieg der Fahrer auch nach längerer Zeit nicht aus seinem Auto aus. Die Mitarbeiterin stellte kurz darauf fest, dass der Fahrer völlig betrunken war. Es gelang ihr, die Schlüssel an sich zu nehmen. Der 26-jährige Autofahrer wies später bei der Kontrolle durch die Polizei einen Atemalkoholwert von 1,74 Promille auf. Er war kaum in der Lage aus dem Auto auszusteigen und sich auf den Beinen zu halten. Gegen den Fahrer hat die Polizei eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Für das beherzte Eingreifen der Tankstellenmitarbeiterin bedankt sich die Polizei an dieser Stelle.

