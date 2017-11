POL-LWL: Einbruch in Postverteilungszentrum

Hagenow (ots) - Bei einem Einbruch in das Postverteilungszentrum in Hagenow haben unbekannte Täter zwischen Samstagabend und Montagfrüh zahlreiche Geschäfts- und Sozialräume durchsucht. Nach einer ersten Übersicht wurde aus einer Brieftasche eine verhältnismäßig geringe Bargeldsumme gestohlen. Zudem sind zwei Pakete aufgerissen worden. Die Kriminalpolizei sicherte am Montag mehrere Spuren am Tatort. Wie sich herausstellte, waren die Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude eingestiegen. Die Kriminalpolizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise.

