POL-LWL: Zeugen stoppten betrunkenen Autofahrer

Parchim (ots) - Zeugen haben am Samstagabend auf der B 321 in Suckow das Auto eines betrunkenen Mannes stoppen können. Der 36-jährige Fahrer eines PKW Opel wies später bei der polizeilichen Kontrolle einen Atemalkoholwert von 1,67 Promille auf. Laut Zeugenaussagen war der 36-Jährige kurz zuvor durch seine unsichere Fahrweise auf der BAB 24 aufgefallen. So soll er an der Anschlussstelle Suckow beinahe in eine Schutzplanke gefahren sein. Das mit den drei Zeugen besetzte Auto folgte daraufhin dem Opel. Nachdem die Zeugen die Polizei informiert hatten, machten sie mittels Lichthupe auf sich aufmerksam und brachten den vorausfahrenden Opel dadurch letztlich zum Anhalten. Der Rest war für die eintreffende Polizei Routine. Sie brachten den alkoholisierten Autofahrer zur Blutprobenentnahme und erstatteten Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Überdies muss geklärt werden, ob der 36-Jährige überhaupt im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Für das couragierte Verhalten bedankt sich die Polizei an dieser Stelle bei den drei aus der Region Parchim stammenden Zeugen.

