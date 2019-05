Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Dritter Binnenschiffsunfall durch die "Greta van Holland" innerhalb von fünf Tagen

Schwerin (ots)

In den Abendstunden des heutigen Tages verursachte das Kabinenschiff "Greta van Holland" erneut einen Binnenschiffsunfall mit Sachschaden. Fahrgäste befanden sich zur Zeit des Unfalls nicht an Bord. Wie wir bereits in der Pressemitteilung vom 28.04.2019 berichtet haben, kam es am letzten Wochenende zu mehreren Unfällen auf der Müritz-Elde-Wasserstraße durch die "Greta van Holland". Das Kabinenschiff war heute gegen 18:20 Uhr im Rahmen eines durch das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt genehmigten Sondertransportes auf der Müritz-Elde-Wasserstraße in Richtung Waren unterwegs. Bei der Ausfahrt aus der Schleuse Parchim stieß das Schiff mit dem Hubschleusentor zusammen, da das hydraulische Steuerhaus nicht rechtzeitig abgesenkt wurde. Durch den Zusammenstoß wurde das gesamte Steuerhaus des Schiffes abgerissen. Glücklicherweise blieb die Besatzung des Kabinenschiffes unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Schleuse Parchim musste für die Schifffahrt gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen derzeit.

