LWSPA M-V: Glück im Unglück - 70-Jähriger aus Stralsund rollt ins Hafenbecken auf Rügen

Waldeck (ots) - Am 15.11.2017 fuhr ein PKW mit einem Bootsanhänger in das Hafenbecken des Breetzer Boddens in Vieregge auf Rügen. Als das Auto mit dem Bootstrailer langsam rückwärts rollte, betätigte ein 70-Jähriger Stralsunder aus Schreck das Gaspedal. Beim Slip - Vorgang seines Bootes aus dem Wasser verwechselte er den Rückwärtsgang mit dem 1. Gang. Dadurch fuhr der PKW mit dem Bootstrailer samt Boot mit Schwung in das Hafenbecken. Der PKW war bei Eintreffen der Wasserschutzpolizisten aus Sassnitz komplett unter der Wasseroberfläche. Das Boot schwamm auf der Oberfläche und war an der Winde des Bootstrailers befestigt. Zum Glück konnte sich der Fahrer noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien und musste nicht medizinisch versorgt werden. Gewässerverunreinigende Stoffe sind aus dem Fahrzeug nicht ausgetreten.

Der PKW samt Bootstrailer konnte durch die eingesetzten Kräfte der Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen, dem THW und der DLRG geborgen werden.

