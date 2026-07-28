Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern
LKA-MV: Das Landeskriminalamt MV sucht Verstärkung! Das LKA MV sucht eine/n Bürosachbearbeiter/in (w/m/d) Büroassistenz im Geschäftszimmer
Rampe (ots)
Durch das LKA MV wurde folgende Stellenausschreibung im Karriereportal MV veröffentlicht: https://karriere-in-mv.de/stelle/16603-buerosachbearbeiter-in-w-m-d-b ueroassistenz-im-geschaeftszimmer Ansprechpersonen: Herr Barth Ansprechperson für fachliche Fragen Tel.: +493866 641000 Frau Klaus Ansprechperson für Fragen zur Stellenausschreibung Tel.: +493866 641324 E-Mail: bewerbung@lka-mv.de
Rückfragen bitte an:
Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern
Pressestelle
Niels Borgmann
Telefon: 03866 64 8700
E-Mail: presse@lka-mv.de
http://www.polizei.mvnet.de
Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell