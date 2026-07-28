LKA-MV: Das Landeskriminalamt MV sucht Verstärkung! Das LKA MV sucht eine/n Bürosachbearbeiter/in (w/m/d) Büroassistenz im Geschäftszimmer

Rampe (ots) - Ein 26-jähriger Patient der Psychiatrie für Strafgefangene in Rostock, dem am 3. Juni 2026 während eines begleiteten Ausgangs die Flucht gelungen war, ist einen Monat später in Montenegro festgenommen worden. Unmittelbar nach der Flucht wurden umfangreiche Fahndungs- und Suchmaßnahmen der ...

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