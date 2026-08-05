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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Diebstahl von vier SUPs gesucht

Feldberg (ots)

Der Polizei wurde am gestrigen Dienstag der Diebstahl von vier Stand-up-Paddle-Boards (SUPs) inklusive der dazugehörigen Paddel in Feldberg angezeigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter die Boards im Zeitraum vom Montag, dem 03.08.2026, 22:30 Uhr, bis zum Dienstag, dem 04.08.2026, 08:00 Uhr, von einem umzäunten Feriengrundstück im Eichholz in Feldberg.

Die SUPs waren in unmittelbarer Nähe der Ferienunterkunft abgestellt.

Sowohl vom angrenzenden Weg als auch vom Steg am See waren es nur wenige Meter bis zum Abstellort. Der entstandene Schaden wird auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Boote im Bereich des Eichholzes beobachtet hat oder Angaben zum Verbleib der entwendeten SUPs machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Neustrelitz unter 03981 258 0, über das digitale Polizeirevier oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Zudem bittet die Polizei um Hinweise, falls die entwendeten SUPs auf Online-Verkaufsplattformen oder auf anderem Wege zum Verkauf angeboten werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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