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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht und einer schwerverletzten Person

Niepars / Martensdorf (ots)

Am 04.08.2026 um 15:12 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall
auf der B105 zwischen Kummerow und Martensdorf.
Bei dem Unfall überholte der aus Richtung Kummerow in Richtung 
Martensdorf fahrende 79-jährige Fahrzeugführer eines PKW Dacia trotz 
unklarer Verkehrslage einen LKW mit Anhänger. Dadurch kam es zum 
frontalen Zusammenstoß mit dem aus entgegengesetzter Richtung 
kommenden 35-jährigen Fahrzeugführer eines Motorrad Yamaha.
Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt. Er wurde mittels 
Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Rostock geflogen.
Der Fahrzeugführer des Pkw wurde leichtverletzt und mittels 
Rettungswagen in das Helios Klinikum nach Stralsund verbracht, seine 
69, 63 und 70 Jahre alten Insassen blieben unverletzt.
Alle Beteiligten waren deutsche Staatsbürger.
Am Unfallort wurden drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, 
ein Rettungshubschrauber sowie acht Kameraden der Feuerwehr Niepars 
eingesetzt. Die B105 war zur Unfallaufnahme und zur Bergung der 
Fahrzeuge für ca. 2,5 Stunden vollgesperrt. An beiden Fahrzeugen 
entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger der 
DEKRA hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
PHK Stephan Grabbert
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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