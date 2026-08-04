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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Lkw beschädigt Trafohäuschen und flüchtet

Pasewalk (ots)

Der Polizei wurde am Montag, dem 3. August 2026, gemeldet, dass ein Trafohäuschen in der Torgelower Straße in Pasewalk, in unmittelbarer Nähe eines Supermarktes, erheblich beschädigt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall im Zeitraum von Sonntag, dem 2. August 2026, 18:40 Uhr, bis Montag, dem 3. August 2026, 17:00 Uhr.

Vermutlich stieß ein bislang unbekannter Lkw beim Rangieren gegen das Trafohäuschen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne den Unfall zu melden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt. Der Transformator selbst wurde zwar nicht beschädigt, muss aufgrund des Unfalls jedoch zeitnah ausgetauscht werden. Derzeit bestehen keine Einschränkungen der Stromversorgung. Sollte es im Zuge der Arbeiten zu einer geplanten Stromabschaltung kommen, wird der zuständige Stromversorger hierüber gesondert informieren.

Der Gefahrenbereich wurde abgesichert.

Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung aufgenommen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den verursachenden Lkw oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Pasewalk unter der Telefonnummer 03973 220 0, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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