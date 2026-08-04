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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in Autohaus

Anklam (ots)

Die Polizei wurde am gestrigen Montag (03.08.2026) gegen 06:45 Uhr über einen Einbruchsdiebstahl in ein Autohaus in der Greifswalder Straße in Anklam informiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Sonntag (02.08.2026), 16:45 Uhr, bis Montag (03.08.2026), 06:45 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Aus den Geschäftsräumen entwendeten sie unter anderem Test- und Messgerätschaften.

Der entstandene Stehlschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Greifswalder Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich im Polizeihauptrevier Anklam unter der Telefonnummer 03971 2510, über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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