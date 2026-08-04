Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad in Zinnowitz

Zinnowitz (ots)

Am gestrigen Montag, dem 03. August 2026, kam es um 10:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad in Zinnowitz.

Die 47-jährige polnische Fahrerin eines Pkw MG befuhr den Glienbergweg in Richtung alte Strandstraße in Zinnowitz.

Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 54-jährige Deutsche aus dem Landkreis Märkisch-Oderland auf ihrem Fahrrad die alte Strandstraße in Richtung neuer Strandstraße.

Als die 47-Jährige aus dem Glienbergweg auf die neue Strandstraße fuhr, übersah sie offenbar die Fahrradfahrerin und kollidierte mit ihr, die 54-Jährige stürzte. Dabei zog sie sich leichte Kopfverletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An Pkw und Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

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