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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrradcodierung am 11. August 2026 in Niepars

Niepars (ots)

Am Dienstag, dem 11. August 2026, findet in der Zeit von 14:00 bis 17:30 Uhr am Gemeindeverwaltungsamt in der Gartenstraße 69b in Niepars eine kostenlose Fahrradcodierung statt.

Interessierte sind herzlich eingeladen, ihr Rad codieren zu lassen. Alles, was für die Fahrradcodierung benötigt wird, ist ein gültiger Personalausweis, ein Eigentumsnachweis sowie das Fahrrad. Minderjährige sollten in Begleitung ihrer Eltern erscheinen oder sich eine entsprechende Vollmacht ausstellen lassen.

Sollte es sich bei dem zu codierenden Fahrrad um ein E-Bike handeln, wird darum gebeten, den Akku bereits im Vorfeld auszubauen. Wenn dies nicht möglich ist, bringen Sie bitte den Schlüssel zum (kurzzeitigen) Ausbau des Akkus mit. Fahrräder mit Carbon-Rahmen können aus technischen Gründen leider nicht codiert werden.

   Die Fahrradcodierung dient dazu, Fahrräder mit einer gut 
sichtbaren, individuellen Kennzeichnung zu versehen. Dies kann zum 
einen potenzielle Diebe abschrecken. Außerdem macht der Code die 
Weitergabe und den Verkauf gestohlener Räder unattraktiv, da er nur 
sehr schwer zu entfernen ist. Zum anderen ermöglicht ein Fahrradcode 
eine schnelle Zuordnung, wenn ein gestohlenes Fahrrad aufgefunden 
wurde. Neben der individuellen Kennzeichnung empfiehlt die Polizei, 
abgestellte Fahrräder immer gegen Diebstahl zu sichern:
   - Nutzen Sie stabile Fahrradschlösser, bei E-Bikes gern mehrere 
     Schlösser verwenden.
   - Schließen Sie Ihr Fahrrad immer an fest verankerten Gegenständen
     an.
   - Sichern Sie Ihr Fahrrad immer mit Rahmen, Vorder- und Hinterrad.
   - Bei E-Bikes sollten wertvolle Zubehörteile (z.B. Akku) unbedingt
     mit einem zusätzlichen Schloss gesichert werden.
   - Öffentlichkeit schützt vor Diebstahl: Stellen Sie Ihr Rad nicht 
     in dunklen Ecken ab.

Weitere Informationen rund um das Thema Diebstahl von Zweirädern sind auf www.polizei.mvnet.de und www.polizei-beratung.de zu finden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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